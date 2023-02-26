Ульяния Зиновьева
Место рожденияд.Полушки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти01.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1824
Муж: Корнилий Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1824
Сын: Филимон Корнеев
Отец ребёнка: Корнилий Матвеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кодрат Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий Матвеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина ст
Отец ребёнка: Корнилий Матвеев
Рождение ребёнка
30.11.1831
Сын: Климент Корнеев
Отец ребёнка: Корнилий Матвеев
Рождение ребёнка
25.08.1834
Сын: Варфоломей Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий Матвеев
Рождение ребёнка
07.04.1838
Дочь: Ирина Корнеева
Отец ребёнка: Корнилий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
01.06.1881