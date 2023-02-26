Ульяния Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяния Зиновьева

Ульяния Зиновьева

Место рождения

д.Полушки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

01.06.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Полушки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1824

Муж: Корнилий Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1824

Сын: Филимон Корнеев

Отец ребёнка: Корнилий Матвеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кодрат Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Матвеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина ст

Отец ребёнка: Корнилий Матвеев

Рождение ребёнка
30.11.1831

Сын: Климент Корнеев

Отец ребёнка: Корнилий Матвеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1834

Сын: Варфоломей Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Матвеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1838

Дочь: Ирина Корнеева

Отец ребёнка: Корнилий Матвеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
01.06.1881
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close