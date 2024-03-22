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Кодрат Корнилиев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

05.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Корнилий Матвеев

Мать: Ульяния Зиновьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Даньков Василий Кодратов

Мать ребёнка: Ефросиния Кодратова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1873

Дочь: Дария Кодратова

Мать ребёнка: Ефросиния Кодратова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1873
отставной рядовой солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Кодратова

Смерть
05.04.1895
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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