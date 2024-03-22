Кодрат Корнилиев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти05.04.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Корнилий Матвеев
Мать: Ульяния Зиновьева
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Ефросиния Кодратова
Рождение ребёнка
11.03.1873
Дочь: Дария Кодратова
Мать ребёнка: Ефросиния Кодратова
Военная служба
1873
отставной рядовой солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Кодратова
Смерть
05.04.1895