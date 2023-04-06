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Даньков Василий Кодратов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860

Сын: Косьма Васильев

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение
1866

Отец: Кодрат Корнилиев

Мать: Ефросиния Кодратова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Бракосочетание
08.02.1884

Жена: Данькова Евдокия Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1885

Сын: Даньков Илья Васильевич

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Даньков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1890

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1893

Сын: Даньков Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1900

Сын: Даньков Павел Васильев

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина

Смерть
Неизвестно
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