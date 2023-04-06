Даньков Василий Кодратов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Косьма Васильев
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Рождение
1866
Отец: Кодрат Корнилиев
Мать: Ефросиния Кодратова
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Бракосочетание
08.02.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1885
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
04.11.1887
Сын: Даньков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
15.06.1890
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
29.04.1893
Сын: Даньков Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
02.03.1900
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Данькова Евдокия Косьмина
Смерть
Неизвестно