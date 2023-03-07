Даньков Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1885
Дата смерти27.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885
Бракосочетание
25.01.1904
Жена: Данькова Марфа Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
27.04.1915
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1915
подпрапорщик 295-й пехотный Свирский полк
Похороны
Неизвестно
Лысая гора, д. Липовица