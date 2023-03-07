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Даньков Илья Васильевич

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.07.1885

Дата смерти

27.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885

Отец: Даньков Василий Кодратов

Мать: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Данькова Марфа Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
27.04.1915
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1915
подпрапорщик 295-й пехотный Свирский полк
Похороны
Неизвестно
Лысая гора, д. Липовица
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