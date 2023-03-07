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Данькова Евдокия Косьмина

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Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

03.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860

Сын: Косьма Васильев

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение
1865

Отец: Косьма

Мать: ?

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Бракосочетание
08.02.1884

Муж: Даньков Василий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1885

Сын: Даньков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Даньков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1890

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1893

Сын: Даньков Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1900

Сын: Даньков Павел Васильев

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Даньков Василий Кодратов

Смерть
03.12.1902
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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