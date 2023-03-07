Косьма Васильев
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти13.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
12.02.1886
Жена: Евдокия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1886
Дочь: Матрона Косьмина
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Военная служба
1886
рядовой
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Домника Косьмина
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
03.08.1890
Дочь: Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Смерть
13.01.1892