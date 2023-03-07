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Косьма Васильев

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

13.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Даньков Василий Кодратов

Мать: Данькова Евдокия Косьмина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.02.1886

Жена: Евдокия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1886

Дочь: Матрона Косьмина

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1886
рядовой
Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: Домника Косьмина

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1890

Дочь: Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
13.01.1892
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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