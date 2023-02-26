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Евдокия Павлова

Место рождения

д.Лабы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: ?

Мать: ?

д.Лабы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Косьма Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1886

Дочь: Матрона Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: Домника Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1890

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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