Евдокия Павлова
Место рожденияд.Лабы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1886
Муж: Косьма Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1886
Дочь: Матрона Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Васильев
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Домника Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Васильев
Рождение ребёнка
03.08.1890
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Васильев
Смерть
Неизвестно