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Иван Климентиев

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Климент Корнеев

Мать: Дария (Никеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1886

Жена: Анастасия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1887

Сын: Константин Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1890

Сын: Ефимий Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1893

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1899

Сын: Захарий Иванов

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Силяев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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