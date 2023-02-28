Иван Климентиев
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Климент Корнеев
Мать: Дария (Никеева)
Бракосочетание
31.01.1886
Жена: Анастасия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1887
Сын: Константин Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
12.10.1890
Сын: Ефимий Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
29.03.1893
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
04.12.1899
Сын: Захарий Иванов
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Смерть
Неизвестно