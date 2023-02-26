Дария (Никеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария (Никеева)

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

1833

Дата смерти

16.11.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Михей (Никей Аверкиев)

Мать: София Лукьянова

д.Холмы
Бракосочетание
07.02.1854

Муж: Климент Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1857

Сын: Михаил (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Климентиев

Отец ребёнка: Климент Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Климентова

Отец ребёнка: Климент Корнеев

Рождение ребёнка
18.05.1872

Сын: Фёдор Климентиев

Отец ребёнка: Климент Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1875

Сын: Николай Климентиев

Отец ребёнка: Климент Корнеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
16.11.1902
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд