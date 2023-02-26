Дария (Никеева)
Место рожденияд.Холмы
Дата рождения1833
Дата смерти16.11.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Михей (Никей Аверкиев)
Мать: София Лукьянова
д.Холмы
Бракосочетание
07.02.1854
Муж: Климент Корнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.09.1857
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Климентиев
Отец ребёнка: Климент Корнеев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Климентова
Отец ребёнка: Климент Корнеев
Рождение ребёнка
18.05.1872
Сын: Фёдор Климентиев
Отец ребёнка: Климент Корнеев
Рождение ребёнка
08.05.1875
Сын: Николай Климентиев
Отец ребёнка: Климент Корнеев
Смерть
16.11.1902