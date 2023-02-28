Михей (Никей Аверкиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михей (Никей Аверкиев)

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Место рождения

Шмыри

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Аверкий Демидов

Мать: Матрона Маркова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дария (Никеева)

Мать ребёнка: София Лукьянова

д.Холмы
Бракосочетание
31.10.1837

Жена: Агафия Харитонова

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1838

Сын: Григорий Михеев

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

Рождение ребёнка
20.12.1839

Дочь: Ульяния Михеева

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

Рождение ребёнка
16.09.1842

Сын: Трофим ст

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Трофим Михеев

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

Рождение ребёнка
05.06.1847

Сын: Пётр Михеев

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

Рождение ребёнка
14.08.1848

Сын: Демид Михеев

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

Рождение ребёнка
01.05.1850

Дочь: Ирина Михеева

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

д.Холмы Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1855

Сын: Сафроний Михеев

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

Рождение ребёнка
18.03.1858

Дочь: Матрона Михеева

Мать ребёнка: Агафия Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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