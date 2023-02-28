Михей (Никей Аверкиев)
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Аверкий Демидов
Мать: Матрона Маркова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дария (Никеева)
Мать ребёнка: София Лукьянова
д.Холмы
Бракосочетание
31.10.1837
Жена: Агафия Харитонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1838
Сын: Григорий Михеев
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
Рождение ребёнка
20.12.1839
Дочь: Ульяния Михеева
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
Рождение ребёнка
16.09.1842
Сын: Трофим ст
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Трофим Михеев
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
Рождение ребёнка
05.06.1847
Сын: Пётр Михеев
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
Рождение ребёнка
14.08.1848
Сын: Демид Михеев
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
Рождение ребёнка
01.05.1850
Дочь: Ирина Михеева
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
д.Холмы Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1855
Сын: Сафроний Михеев
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
Рождение ребёнка
18.03.1858
Дочь: Матрона Михеева
Мать ребёнка: Агафия Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Лукьянова
Смерть
Неизвестно