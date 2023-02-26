София Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти29.01.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дария (Никеева)
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1837
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище