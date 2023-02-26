София Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

29.01.1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дария (Никеева)

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей (Никей Аверкиев)

Смерть
29.01.1837
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище
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