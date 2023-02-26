Агафия Харитонова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Харитон Фёдоров
Мать: Ирина Фомина
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1837
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1838
Сын: Григорий Михеев
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
Рождение ребёнка
20.12.1839
Дочь: Ульяния Михеева
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
Рождение ребёнка
16.09.1842
Сын: Трофим ст
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Трофим Михеев
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
Рождение ребёнка
05.06.1847
Сын: Пётр Михеев
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
Рождение ребёнка
14.08.1848
Сын: Демид Михеев
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
Рождение ребёнка
01.05.1850
Дочь: Ирина Михеева
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
д.Холмы Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1855
Сын: Сафроний Михеев
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
Рождение ребёнка
18.03.1858
Дочь: Матрона Михеева
Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)
Смерть
Неизвестно