Агафия Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Харитонова

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1781 г.р.

Муж

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Харитон Фёдоров

Мать: Ирина Фомина

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1837

Муж: Михей (Никей Аверкиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1838

Сын: Григорий Михеев

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1839

Дочь: Ульяния Михеева

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1842

Сын: Трофим ст

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Трофим Михеев

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1847

Сын: Пётр Михеев

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1848

Сын: Демид Михеев

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1850

Дочь: Ирина Михеева

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

д.Холмы Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1855

Сын: Сафроний Михеев

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1858

Дочь: Матрона Михеева

Отец ребёнка: Михей (Никей Аверкиев)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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