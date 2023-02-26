Матрона Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Отец ребёнка: Аверкий Демидов
Рождение ребёнка
21.05.1820
Сын: Константин Аверкиев
Отец ребёнка: Аверкий Демидов
Рождение ребёнка
10.07.1823
Дочь: Елена Аверкиева
Отец ребёнка: Аверкий Демидов
д.Холмы
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ульяна Аверкиева
Отец ребёнка: Аверкий Демидов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Татьяна Аверкиева
Отец ребёнка: Аверкий Демидов
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Ксения Аверкиева
Отец ребёнка: Аверкий Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверкий Демидов
Смерть
Неизвестно