Матрона Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Маркова

Матрона Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Михей (Никей Аверкиев)

Отец ребёнка: Аверкий Демидов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1820

Сын: Константин Аверкиев

Отец ребёнка: Аверкий Демидов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1823

Дочь: Елена Аверкиева

Отец ребёнка: Аверкий Демидов

д.Холмы
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ульяна Аверкиева

Отец ребёнка: Аверкий Демидов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Татьяна Аверкиева

Отец ребёнка: Аверкий Демидов

Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Ксения Аверкиева

Отец ребёнка: Аверкий Демидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкий Демидов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close