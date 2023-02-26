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Ксения Аверкиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Аверкий Демидов

Мать: Матрона Маркова

Рождение ребёнка
16.01.1856

Сын: Климент Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: Евгения 2-я

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: Евгения 1-я

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1858

Сын: Тимофей Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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