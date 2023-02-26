Ксения Аверкиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: Аверкий Демидов
Мать: Матрона Маркова
Рождение ребёнка
16.01.1856
Сын: Климент Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: Евгения 2-я
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: Евгения 1-я
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
26.04.1858
Сын: Тимофей Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Смерть
Неизвестно