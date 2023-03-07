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Пётр Фёдоров

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.06.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1832

Отец: Фёдор Демидов

Мать: Пелагея Сильвестрова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1856

Сын: Климент Петров

Мать ребёнка: Ксения Аверкиева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: Евгения 2-я

Мать ребёнка: Ксения Аверкиева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: Евгения 1-я

Мать ребёнка: Ксения Аверкиева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1858

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: Ксения Аверкиева

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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