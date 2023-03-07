Пётр Фёдоров
Место рождения
Дата рождения10.06.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1832
Отец: Фёдор Демидов
Мать: Пелагея Сильвестрова
Рождение ребёнка
16.01.1856
Сын: Климент Петров
Мать ребёнка: Ксения Аверкиева
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: Евгения 2-я
Мать ребёнка: Ксения Аверкиева
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: Евгения 1-я
Мать ребёнка: Ксения Аверкиева
Рождение ребёнка
26.04.1858
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: Ксения Аверкиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно