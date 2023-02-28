Фёдор Демидов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти06.08.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Демид Семёнов
Мать: ?
Бракосочетание
26.10.1830
Жена: Пелагея Сильвестрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.06.1832
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Сильвестрова
Рождение ребёнка
13.02.1838
Сын: Анисим Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Сильвестрова
Рождение ребёнка
03.02.1840
Дочь: Агафия Фёдорова
Мать ребёнка: Пелагея Сильвестрова
Рождение ребёнка
17.02.1843
Сын: Тимофей Фёдоров
Мать ребёнка: Пелагея Сильвестрова
Смерть
06.08.1852