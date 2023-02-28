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Фёдор Демидов

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

06.08.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Демид Семёнов

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1830

Жена: Пелагея Сильвестрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.06.1832

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Сильвестрова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1838

Сын: Анисим Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Сильвестрова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1840

Дочь: Агафия Фёдорова

Мать ребёнка: Пелагея Сильвестрова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1843

Сын: Тимофей Фёдоров

Мать ребёнка: Пелагея Сильвестрова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.08.1852
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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