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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Иван Демидов
Отец ребёнка: Демид Семёнов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Аверкий Демидов
Отец ребёнка: Демид Семёнов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Фёдор Демидов
Отец ребёнка: Демид Семёнов
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Иосиф Демидов
Отец ребёнка: Демид Семёнов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федот Демидов
Отец ребёнка: Демид Семёнов
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Алексей (Давидов)
Отец ребёнка: Демид Семёнов