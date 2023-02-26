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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1783

Сын: Иван Демидов

Отец ребёнка: Демид Семёнов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Аверкий Демидов

Отец ребёнка: Демид Семёнов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Фёдор Демидов

Отец ребёнка: Демид Семёнов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Иосиф Демидов

Отец ребёнка: Демид Семёнов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Федот Демидов

Отец ребёнка: Демид Семёнов

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Алексей (Давидов)

Отец ребёнка: Демид Семёнов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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