Иосиф Демидов
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Демид Семёнов
Мать: ?
Бракосочетание
17.07.1822
Жена: Ирина Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1824
Сын: Исидор Иосифов
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
16.08.1847
Дочь: Наталия Иосифова
Мать ребёнка: Агрипина Романова
Рождение ребёнка
19.07.1852
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Агрипина Романова
Военная служба
1852
отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Романова
Смерть
Неизвестно