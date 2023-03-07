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Иосиф Демидов

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Демид Семёнов

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.07.1822

Жена: Ирина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1824

Сын: Исидор Иосифов

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1847

Дочь: Наталия Иосифова

Мать ребёнка: Агрипина Романова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1852

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Агрипина Романова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1852
отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Романова

Смерть
Неизвестно
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