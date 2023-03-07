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Ирина Павлова

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

12.03.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.07.1822

Муж: Иосиф Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1824

Сын: Исидор Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Демидов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.03.1832
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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