Ирина Павлова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти12.03.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1822
Муж: Иосиф Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1824
Сын: Исидор Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Демидов
Смерть
12.03.1832