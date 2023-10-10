Демид Семёнов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти21.03.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Иван Демидов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1793
Сын: Аверкий Демидов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Фёдор Демидов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Иосиф Демидов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федот Демидов
Мать ребёнка: ?
Смерть
21.03.1820
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Алексей (Давидов)
Мать ребёнка: ?