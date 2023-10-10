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Демид Семёнов

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

21.03.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: ?

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1783

Сын: Иван Демидов

Мать ребёнка: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Аверкий Демидов

Мать ребёнка: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Фёдор Демидов

Мать ребёнка: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Иосиф Демидов

Мать ребёнка: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Федот Демидов

Мать ребёнка: ?

Смерть
21.03.1820
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Алексей (Давидов)

Мать ребёнка: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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