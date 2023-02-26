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Анастасия Павлова

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Место рождения

д.Стволино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Стволино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Иван Климентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1887

Сын: Константин Иванов

Отец ребёнка: Иван Климентиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1890

Сын: Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Иван Климентиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1893

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Иван Климентиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Климентиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Климентиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1899

Сын: Захарий Иванов

Отец ребёнка: Иван Климентиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Силяев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Климентиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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