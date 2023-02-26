Анастасия Павлова
Место рожденияд.Стволино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Стволино Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1886
Муж: Иван Климентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1887
Сын: Константин Иванов
Отец ребёнка: Иван Климентиев
Рождение ребёнка
12.10.1890
Сын: Ефимий Иванов
Отец ребёнка: Иван Климентиев
Рождение ребёнка
29.03.1893
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Иван Климентиев
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Климентиев
Рождение ребёнка
20.07.1897
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Климентиев
Рождение ребёнка
04.12.1899
Сын: Захарий Иванов
Отец ребёнка: Иван Климентиев
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Иван Климентиев
Смерть
Неизвестно