Пелагия Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Илларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

01.09.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1800

Сын: Аким Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1801

Дочь: Анастасия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1801

Сын: Ефимий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Корнилий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Косьмин

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
01.09.1830
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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