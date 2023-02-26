Пелагия Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти01.09.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1800
Сын: Аким Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Косьмин
Рождение ребёнка
20.12.1801
Дочь: Анастасия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Косьмин
Рождение ребёнка
20.12.1801
Сын: Ефимий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Косьмин
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корнилий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Косьмин
Смерть
01.09.1830