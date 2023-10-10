Матвей Косьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1800
Сын: Аким Матвеев
Мать ребёнка: Пелагия Илларионова
Рождение ребёнка
20.12.1801
Дочь: Анастасия Матвеева
Мать ребёнка: Пелагия Илларионова
Рождение ребёнка
20.12.1801
Сын: Ефимий Матвеев
Мать ребёнка: Пелагия Илларионова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корнилий Матвеев
Мать ребёнка: Пелагия Илларионова
Смерть
До 1830