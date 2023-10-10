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Матвей Косьмин

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: ?

Мать: ?

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1800

Сын: Аким Матвеев

Мать ребёнка: Пелагия Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1801

Дочь: Анастасия Матвеева

Мать ребёнка: Пелагия Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1801

Сын: Ефимий Матвеев

Мать ребёнка: Пелагия Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Корнилий Матвеев

Мать ребёнка: Пелагия Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1830
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