Улезьков Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Улезьков Иван
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки (1816) | 1816 года марта 8-го дня Воронежской губернии Богучарского уезда слободы Ширяевой войсковых жителях состоящих в оной мужского и женского пола людях
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Улезьков Василий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Улезьков Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Улезькова) Ефросинья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1824