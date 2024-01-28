Улезьков Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлезьков Ефим Иванович

Улезьков Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Улезьков Иван

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Упоминание
Неизвестно
Ревизские сказки (1816) | 1816 года марта 8-го дня Воронежской губернии Богучарского уезда слободы Ширяевой войсковых жителях состоящих в оной мужского и женского пола людях
Рождение ребёнка
1791

Сын: Улезьков Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Улезьков Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Улезьков Савва Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Улезьков Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Улезьков Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Улезьков Петр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Улезьков Яков Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Улезькова) Ефросинья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1824

Мы используем куки для улучшения работы сайта.