Улезьков Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Улезьков Ефим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Улезькова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Улезькова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Улезьков Семен Михайлович
Мать ребёнка: Улезькова Мария Васильевна
Смерть
1849