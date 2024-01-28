Улезьков Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлезьков Михаил Ефимович

Улезьков Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Улезьков Ефим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Мария Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Улезькова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Улезькова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Улезьков Семен Михайлович

Мать ребёнка: Улезькова Мария Васильевна

Смерть
1849

Мы используем куки для улучшения работы сайта.