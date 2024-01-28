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Улезьков Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Улезьков Ефим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Анна Степановна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Улезьков Яков Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Улезьков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Улезькова) Селектия Ивановна

Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Улезькова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Улезькова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Улезькова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна

Рождение ребёнка
02.04.1837 ст.

Сын: Улезьков Никита Иванович

Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Улезькова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна

Смерть
1838

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