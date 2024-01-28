Улезьков Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Улезьков Ефим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Улезьков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Улезькова) Селектия Ивановна
Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Улезькова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Улезькова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Улезькова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна
Рождение ребёнка
02.04.1837 ст.
Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Улезькова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Улезькова Анна Степановна
Смерть
1838