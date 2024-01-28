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Улезьков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

10.04.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Улезьков Иван Ефимович

Мать: Улезькова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Евдокия Дмитриевна

Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 58 об.
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Улезькова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1846 ст.

Сын: Улезьков Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Улезькова) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Дмитриевна

Смерть
10.04.1888 ст.

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