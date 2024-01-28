Улезьков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти10.04.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Улезьков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 58 об.
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Улезькова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.09.1846 ст.
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Улезькова) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Дмитриевна
Смерть
10.04.1888 ст.