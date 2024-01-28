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Улезькова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Иван Ефимович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Улезьков Яков Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Улезьков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Улезькова) Селектия Ивановна

Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Улезькова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Улезькова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Улезькова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
02.04.1837 ст.

Сын: Улезьков Никита Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Улезькова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

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