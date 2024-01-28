Улезькова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Улезьков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Улезькова) Селектия Ивановна
Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Улезькова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Улезькова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Улезькова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
02.04.1837 ст.
Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Улезькова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Улезьков Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно