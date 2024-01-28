Улезьков Савва Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Улезьков Ефим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улезькова Ефимия
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Смерть
1833