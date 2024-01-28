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Улезьков Савва Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Улезьков Ефим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Ефимия

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Смерть
1833

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