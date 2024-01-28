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Улезьков Тимофей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Улезьков Ефим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Улезькова) Стефания Тимофеевна

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Евдокия Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Улезьков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Улезькова Анастасия

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Улезькова) Устинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Улезькова Анастасия

Рождение ребёнка
1828

Сын: Улезьков Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
26.05.1835 ст.

Сын: Улезьков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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