Улезьков Тимофей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Улезьков Ефим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улезькова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Улезькова) Стефания Тимофеевна
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1820
Сын: Улезьков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Улезькова Анастасия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Улезькова) Устинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Улезькова Анастасия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Улезьков Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
26.05.1835 ст.
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно