Улезькова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Улезькова) Стефания Тимофеевна
Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Улезьков Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
26.05.1835 ст.
Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович
Смерть
Неизвестно