Улезькова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Улезькова) Стефания Тимофеевна

Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Тимофей Ефимович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Улезьков Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
26.05.1835 ст.

Сын: Улезьков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович

Смерть
Неизвестно

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