Улезьков Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Улезьков Тимофей Ефимович
Мать: Улезькова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улезькова Екатерина
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
21.03.1843 ст.
Сын: Улезьков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Улезькова Екатерина
Рождение ребёнка
04.11.1849 ст.
Мать ребёнка: Улезькова Екатерина
Смерть
Неизвестно