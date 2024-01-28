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Улезьков Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Улезьков Тимофей Ефимович

Мать: Улезькова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Екатерина

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Рождение ребёнка
21.03.1843 ст.

Сын: Улезьков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Улезькова Екатерина

Рождение ребёнка
04.11.1849 ст.

Сын: Улезьков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Улезькова Екатерина

Смерть
Неизвестно

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