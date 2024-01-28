Улезькова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлезькова Анастасия

Улезькова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Тимофей Ефимович

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Улезьков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Улезькова) Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.