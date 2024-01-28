Улезькова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1820
Сын: Улезьков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Улезькова) Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Улезьков Тимофей Ефимович
Смерть
Неизвестно