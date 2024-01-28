Улезьков Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Улезьков Ефим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Улезьков Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Улезькова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улезькова Прасковья
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1831 г.
Смерть
Неизвестно