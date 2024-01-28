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Улезьков Яков Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Улезьков Ефим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Улезьков Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Улезькова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Прасковья

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизский сказки по слободе Ширяевой (1835)
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1831 г.
Смерть
Неизвестно
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