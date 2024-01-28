Улезьков Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Улезьков Ефим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Улезькова) Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Улезьков Семен Васильевич
Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Улезьков Севостьян Васильевич
Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна
Смерть
Неизвестно