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Улезьков Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Улезьков Ефим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Фекла Тарасовна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Улезьков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Улезькова) Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Улезьков Семен Васильевич

Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Улезьков Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Улезьков Севостьян Васильевич

Мать ребёнка: Улезькова Фекла Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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