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Улезькова Фекла Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Василий Ефимович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1811

Сын: Улезьков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Улезькова) Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Улезьков Семен Васильевич

Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Улезьков Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Улезьков Севостьян Васильевич

Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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