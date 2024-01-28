Улезькова Фекла Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Улезькова) Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Улезьков Семен Васильевич
Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Улезьков Севостьян Васильевич
Отец ребёнка: Улезьков Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно