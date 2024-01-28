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Улезьков Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Улезьков Василий Ефимович

Мать: Улезькова Фекла Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Ксения Федоровна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
23.04.1844 ст.

Сын: Улезьков Федор Семенович

Мать ребёнка: Улезькова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
13.05.1850 ст.

Сын: Улезьков Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Улезькова Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно

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