Улезькова Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
23.04.1844 ст.
Отец ребёнка: Улезьков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1850 ст.
Сын: Улезьков Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Улезьков Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно