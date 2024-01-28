Улезьков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Улезькова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Улезькова Ксения Васильевна
Смерть
1848