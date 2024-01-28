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Улезьков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Улезьков Василий Ефимович

Мать: Улезькова Фекла Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Ксения Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1816)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Улезькова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Улезькова Ксения Васильевна

Смерть
1848

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