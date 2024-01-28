Улезькова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Иван Васильевич

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Улезькова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Улезьков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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