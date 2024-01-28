Улезьков Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1845 г.
Смерть
Неизвестно