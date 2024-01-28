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Улезьков Ефим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Улезьков Василий Ефимович

Мать: Улезькова Фекла Тарасовна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1845 г.
Смерть
Неизвестно

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