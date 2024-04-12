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Комаров Иван Гурьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Комаров Гурий Иванович

Мать: Комарова Василиса Прокофьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Комаров Данило Иванович

Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Комарова Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Комаров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
1788

Сын: Комаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Комаров Федот Иванович

Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Ксенья Ивановна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
Неизвестно
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