Комаров Иван Гурьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Комарова Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Комаров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Комарова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
Неизвестно