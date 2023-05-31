Комаров Гурий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Гурий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Комаров Иван Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Комаров Евтифий Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
Неизвестно
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