Комаров Гурий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Смерть
Неизвестно