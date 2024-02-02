Комарова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович
Юродивый
Рождение ребёнка
Около 1725
Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович
Юродивый. Вероятно, болен
Рождение ребёнка
Около 1727
Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Пастухова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1747