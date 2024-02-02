Комарова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Наталья Ивановна

Комарова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

1747

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Комаров Трофим Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович

Маркиева, Чердынский уезд, Пермская губерния
Юродивый
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Комаров Егор Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович

Маркиева, Чердынский уезд, Пермская губерния
Юродивый. Вероятно, болен
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Комаров Гурий Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Пастухова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Комаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Комаров Исак Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Лукоянович

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Лукоянович

Смерть
1747
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close