Комаров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: Комаров Иван
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Комарова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Двойнишникова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 74 об
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Комаров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Комарова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот