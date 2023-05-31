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Комаров Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Комаров Иван

Мать: не указана

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Комарова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Двойнишникова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 74 об
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Комаров Ерофей Иванович

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Комаров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Комарова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Комаров Михайло Иванович

Мать ребёнка: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Матрона Алексеевна

Смерть
1794
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот