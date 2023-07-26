Комарова (Вахнина) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Вахнина) Акилина Ивановна

Место рождения

Покровское, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1706 г.р.

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Вахнин Иван Абакумович

Мать: Вахнина Авдотья Ивановна

Покровское, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Комарова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Смерть
Неизвестно

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