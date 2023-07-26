Комарова (Вахнина) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1733
Отец: Вахнин Иван Абакумович
Мать: Вахнина Авдотья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 48 оборот
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Комарова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Смерть
Неизвестно