Комарова (Савельева) Матрона Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: Алексей Савельев
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Двойнишникова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 74 об
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Комаров Григорий Иванович
Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот