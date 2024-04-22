Комарова (Савельева) Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Савельева) Матрона Алексеевна

Место рождения

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Алексей Савельев

Мать: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Двойнишникова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 74 об
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Комаров Ерофей Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Комаров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Комаров Михайло Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
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