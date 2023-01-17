город Оса, город Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Оса

Осинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Города
8ОСА. Уездный. (при нем Камская слобода).при рч. Осинке.14136912611012Церквей православных 2. Приходское училище. Почтовая станция. Заводов: свечно-сальных 2, водочных 2, кирпичных 2, кожевенных 2, мыловаренных 2; заведений: кулеткацких Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Осинский район
13241Осагород57°18'00"55°28'00"O-40-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Осинский муниципальный район, Осинское городское поселение
57640101001г Осагород
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