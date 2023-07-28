Двойнишникова (Комарова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1771
Отец: Комаров Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 74 об
Бракосочетание
Около 1791
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Двойнишникова Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Двойнишников Ефим Васильевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 лист
Смерть
Неизвестно