Двойнишникова (Комарова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнишникова (Комарова) Матрона Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Комаров Иван Иванович

Мать: Комарова Матрона Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 74 об
Бракосочетание
Около 1791

Муж: Двойнишников Ефим Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Двойнишникова Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Двойнишников Ефим Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 лист
Смерть
Неизвестно