Пастухова (Комарова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1733
Отец: Комаров Иван Лукоянович
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Пастухов Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Пастухов Василий Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Смерть
Неизвестно