Пастухова (Комарова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Комарова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Комаров Иван Лукоянович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Пастухов Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Пастухов Василий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Василий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Смерть
Неизвестно